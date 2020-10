Tanta movida, poche mascherine: a Cremona vince l'anarchia

CREMONA (5 ottobre 2020) - Mascherine abbassate sotto il mento, legate attorno al braccio, quando va peggio addirittura ‘dimenticate’ nella borsetta o in tasca. Basta fare un giro nelle vie del centro storico per rendersi conto che, in mezzo ai tanti che rispettano le regole e l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione quando risulta impossibile mantenere la distanza di sicurezza, ci sono anche parecchi gruppi di giovani e giovanissimi che sembrano avere scordato il rischio di contagio. E di conseguenza, in questa delicata fase, con i positivi in aumento e tutte le problematiche connesse, la movida finisce nuovamente sotto accusa. Basta guardare le foto scattate sabato sera in largo Boccaccino per capire che la causa degli assembramenti non è necessariamente da ricercare in bar, pub e alcool: i ragazzi accalcati, fra le rastrelliere portabicicletta e gli scalini, non hanno infatti né bicchieri né bottiglie in mano. Non sono seduti ai tavolini di locali, né vicini agli ingressi: semplicemente parlano, ridono, scherzano in strada. E non ci sarebbe nulla di male, non fosse che sono troppo vicini, in un raggio di poche decine di metri.

