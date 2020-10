Covid: in provincia di Cremona sei contagi e nessun morto

CREMONA (4 ottobre 2020) - Calano lievemente i contagi da Coronavirus in provincia di Cremona rispetto agli ultimi due giorni. Sono infatti sei i nuovi casi positivi, mentre non si registra alcune vittima.

Con 14.795 tamponi effettuati, è di 314 il numero di tamponi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale dunque salita al 2,1%. Scende a 39 il numero di ricoverati in terapia intensiva (tre meno di ieri) mentre arriva a 296 quello dei pazienti negli altri reparti (+3). Sono due i decessi, che portano il totale complessivo a 16.971.

Sono in lieve calo rispetto a ieri i casi di contagio per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.578 nuovi casi (ieri erano stati 2.844). Ma è minore anche il numero di tamponi effettuati: 92.714, circa 26 mila in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 325.329. In calo il numero delle vittime: 18 in un giorno, per un totale di 35.986 (ieri erano state 27). Il maggior numero di nuovi casi, che si rileva in tutte le regioni, si registra ancora in Campania (+412), seguita da Lombardia (+314) e Veneto (+261).

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 14.795, totale complessivo: 2.187.132

i nuovi casi positivi: 314 (di cui 48 'debolmente positivi' e 0 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 81.733 (+113), di cui 1.360 dimessi e 80.373 guariti

in terapia intensiva: 39 (-3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 296 (+3)

i decessi, totale complessivo: 16.971 (+2)

I casi per provincia

Milano: 160, di cui 86 a Milano città

Bergamo: 9

Brescia: 28

Como: 3

Cremona: 6

Lecco: 4

Lodi: 2

Mantova: 2

Monza e Brianza: 50

Pavia: 22

Sondrio: 2

Varese: 16