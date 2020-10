Inaugurata a Monticelli d'Ongina la Fiera dell'aglio 2020

MONTICELLI D'ONGINA (4 ottobre 2020) - Sei ingressi presidiati dalla protezione civile (con misurazione della temperatura) e controlli serrati alla 45esima Fiera dell’aglio. Un’edizione diversa ma comunque molto partecipata, con tante bancarelle in centro storico. Il sindaco Gimmi Distante ha tagliato il nastro affiancato dalle autorità e dal presidente Copap Francesco Rastelli, che ha annunciato la ripresa dell’iter per il riconoscimento del marchio Dop per l’aglio bianco piacentino. Distante ha invece anticipato che saranno consegnate benemerenze civiche a chi si è distinto durante la pandemia: a segnalare i nominativi saranno le associazioni, a cui è stato dedicato un applauso. Dopo la benedizione di don Stefano Bianchi, la fiera è entrata nel vivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO