IperSimply, il market chiude: cassa per ventisei

ORZINUOVI (4 ottobre 2020) - Serrande che si abbassano, a casa in 26. Succede a Orzi, più precisamente nella via Francesca, cuore dello snodo commerciale della Capitale della Bassa, dove l'IperSimply ha annunciato la chiusura, divenuta effettiva da giovedì sera. Adesso la sorte dei dipendenti, tutti quanti messi in cassa integrazione, è sostanzialmente sul filo del rasoio dato che non possono essere licenziati per via delle norme legate alla pandemia ma allo stesso tempo nulla obbliga la Conad (nuovo proprietario) a riaprire il punto vendita. La speranza, anche e soprattutto dei sindacati, è che si faccia avanti un nuovo acquirente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO