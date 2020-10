In provincia di Cremona contagi in aumento: sono 15

CREMONA (3 ottobre 2020) - Tornano a salire i contagi in Lombardia: a fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi per una percentuale pari al 2%. Incremento anche in provincia di Cremona dove nelle ultime 24 ore i contagiati sono 15 (venerdì erano stati 10). Fortunatamente crescono anche i guariti e i dimessi (+392). Lenta ma costante la crescita dei pazienti in Terapia intensiva: ora sono 42 (+3) mentre i malati ospedalizzati in altri reparti sono 293 (-9). Aumentano ancora le vittime: 5 nelle ultime 24 ore per un totale complessivo di 16.969.

