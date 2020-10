Sannazzarese, calciatore positivo: subito stop

MONTICELLI (4 ottobre 2020) - Per l’Us Sannazzarese, che ha sede nella frazione San Nazzaro, salta l’esordio di oggi nella Coppa Emilia di Prima categoria: un giovane calciatore è risultato positivo al Covid-19. E di conseguenza, per 21 compagni di squadra e quattro dirigenti entrati in contatto con lui, è subito scattata la quarantena in attesa dei tamponi e, soprattutto, del loro esito. Il calciatore positivo, piacentino ma non residente nel territorio della Bassa, ha avuto febbre e tosse. Ma come riferisce il presidente della società, Massimo Berni, si sente già meglio: «L’ultimo allenamento con la squadra è stato venerdì 25 settembre e lui stava benissimo. Qualche giorno dopo però il ragazzo mi ha telefonato dicendo di avere un po’ di febbre, a cui poi si è aggiunta la tosse. Sono scattati i protocolli e nei giorni successivi ha fatto il tampone, ci siamo messi in isolamento e appena è arrivato l’esito ho richiesto il rinvio della prima partita. Nessun altro ha sintomi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO