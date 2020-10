All'esame per la patente con strumenti elettronici, denunciato 45enne

CREMONA (3 ottobre 2020) - Si è presentato presso la Motorizzazione Civile per sostenere l'esame di conseguimento della patente di guida, ma agli esaminatori è venuto il sospetto che occultasse qualche dispositivo elettronico ricetrasmittente al fine di facilitare la buona riuscita della prova. L'intervento di una Volante della questura ha consentito agli agenti di individuare la persone sospetta, identificato in un cittadino indiano, di 45 anni, residente in provincia di Bergamo. Alla domanda se occultasse qualche dispositivo, l'uomo ha prima negato ma successivamente ammetteva quanto sospettato e consegnava agli operatori un ricevitore wireless di minime dimensioni. Avendo a quel punto i poliziotti l’ulteriore sospetto che il cittadino straniero occultasse altri dispositivi utilizzati per falsare l’esame in questione, il 45enne veniva sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale veniva trovato in possesso di un altro dispositivo elettronico per trasmissione traffico telefonico mediante sim card, celato all’interno della felpa, e attaccato nella parte anteriore in corrispondenza del petto con un nastro biadesivo, un telefono cellulare completo di sim card. Tutti gli oggetti rinvenuti venivano sequestrati come corpo di reato, e veniva sequestrato tutto il fascicolo d’esame del candidato ed acquisito l’elenco dei partecipanti alla seduta d’esame ed il relativo verbale. Al termine degli atti di rito, lo straniero veniva deferito per il reato di “Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche”.

