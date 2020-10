Intossicazione da monossido di carbonio, 62enne ricoverata: non è grave

CREMONA (3 ottobre 2020) - Un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina attorno alle 8 e 30 in via Angelo Monti per soccorrerre una dona di 62 anni rimasta intossicata da esalazione di monossido di carbonio. Fortunatamente i sintomi erano lievi, e la signora - dopo le prime cure sul posto - è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Maggiore. I vigili del fuoco sono intervenuti per precedente sospetta fuga di gas.

