Insediata la giunta guidata dal neo sindaco Rossetti

CORTE DE' FRATI (3 ottobre 2020) - Consiglio comunale di insediamento per il nuovo sindaco Giuseppe Rossetti. Alla seduta pubblica presenti i consiglieri della civica Uniti per Corte de’ Frati (tutti eletti in quanto lista unica), tra cui anche Rosolino Azzali, nominato vicesindaco e assessore, e Emiliano Ruggeri, secondo assessore a comporre la nuova giunta di Corte de' Frati.

