Castelvetro, Imu dimezzata a negozianti e artigiani

CASTELVETRO (3 ottobre 2020) - Dopo i contributi per i canoni di locazione, il Comune vara un’altra misura a sostegno di commercio e artigianato: gli esercenti e piccoli imprenditori proprietari di immobili beneficeranno del dimezzamento dell’Imu. La decisione è stata ufficializzata durante l’ultimo consiglio comunale: «Si tratta di un sostegno alle piccole imprese del settore del commercio e dell’artigianato locale, pesantemente colpite dalla chiusura delle attività – spiega il sindaco Luca Quintavalla –. Per coprire la somma equivalente al mancato gettito Imu utilizzeremo i risparmi ottenuti tramite la rinegoziazione dei mutui (131 mila euro, ndr)». Gli immobili interessati dal provvedimento saranno quelli della categoria C1, ovvero negozi e botteghe, e C3 cioè laboratori per arti e mestieri. Nel primo caso ne beneficeranno 122 soggetti, nel secondo 49. «A questo importante aiuto ricordo che si aggiungono il fondo riduzione Tari per utenze non domestiche – elenca Quintavalla – che prevede sconti dal 30 al 95% in relazione al periodo di chiusura, e il fondo per il pagamento dei canoni di locazione il cui bando è scaduto il 28 settembre ed è in corso l’esame delle domande arrivate».

