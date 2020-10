Ogni frazione ha il suo portavoce

PERSICO DOSIMO (3 ottobre 2020) - Il lavoro dell’amministrazione guidata da Giuseppe Bignardi prosegue senza sosta. In due giorni il neo sindaco ha nominato la giunta, a distanza di una settimana ha convocato il consiglio di insediamento dove ha prestato giuramento, ora distribuisce deleghe e istituisce i referenti di frazione. Una novità assoluta. «Il nostro è un comune piuttosto frazionato ed esteso – spiega Bignardi – e abbiamo ritenuto opportuno creare questa figura per far sì che vi siano persone in grado di essere punti di riferimento, che saranno portavoce di problemi e proposte delle diverse realtà comunali. Un modo per essere ancor più vicini ai cittadini. Questo non vuol dire creare divisione ma rendere il territorio ancora più unito». Nelle prossime settimane verranno infine create delle commissioni tematiche a cui parteciperanno i membri del gruppo Bene insieme e i rappresentanti delle varie categorie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO