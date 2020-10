Covid: in provincia di Cremona dieci contagi e nessuna vittima

CREMONA (2 ottobre 2020) - Dieci nuovi casi di positività al Covid-19 in provincia di Cremona. Il dato emerge dal bollettino diffuso da Regione Lombardia. Nelle ultime 24 ore, sul territorio, non si sono registrati ulteriori decessi.

In tutta la regione, con 19.842 tamponi effettuati, sono 307 i nuovi contagiati, una percentuale dunque dell’1,5. Il numero di ricoverati in terapia intensiva sale a 39 (+4) e quello negli altri reparti a 302 (+4). Quattro anche i decessi registrati, numero che porta il totale complessivo a 16.964. Per quanto riguarda le Province, 159 casi si sono verificati a Milano (81 in città), 30 a Varese, 28 a Monza, 20 a Brescia, 13 a Bergamo, 10 a Cremona, 9 a Pavia, 7 a Mantova, 5 a Lecco e Como e due a Sondrio e Lecco.

Restano alti, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.499 (ieri l’aumento era stato di 2.548). È ancora record di tamponi: quelli effettuati sono stati 120.301, circa duemila in più. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 319.908. Stabile rispetto a ieri l’incremento del numero delle vittime: 23 in un giorno, per un totale di 35.941.

