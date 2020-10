SORESINA (1 ottobre 2020) - Debutto a Striscia la Notizia per Serena e Silvia Mauri, sorelle soresinesi da quest'anno titolari della rubrica Ambiente Ciovani. Tredici anni la maggiore, dodici la più giovane, hanno raccontato con tono leggero e simpatico la storia di una femmina di gheppio che ha deposto le uova sulla fioriera di un balcone, venendo poi adottata dalla proprietaria dell'appartamento. Due pulcini su cinque non ce l'hanno fatta, gli altri tre sono sopravvissuti e, come documentato nel video, una volta cresciuti hanno spiccato il volo insieme alla madre. Da studio i conduttori Ficarra e Picone hanno assicurato che le giovanissime consulenti scientifiche torneranno presto con nuovi servizi.

