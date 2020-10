Il neo sindaco: "Rifiuto della polemica, condivisione e lavoro di squadra"

PERSICO DOSIMO (1 ottobre 2020) - Il neo sindaco Giuseppe Bignardi giura davanti al consiglio comunale e ad un parco gremito di cittadini. "Mi accingo - ha dichiarato - ad amministrare Persico Dosimo con lo “stile” che connota la mia persona: uno stile fatto di pacatezza e rifiuto della polemica, di condivisione e lavoro di squadra, di ascolto e confronto, di spirito di servizio. Non ho nessuna intenzione di essere “un uomo solo al comando”, ma intendo condividere il lavoro con la “mia squadra” e con tutti coloro che credono in un futuro di sviluppo per Persico Dosimo e vogliono mettere parte del proprio tempo, delle proprie idee, delle proprie energie a favore della comunità".

[GUARDA IL VIDEO]

