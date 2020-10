L’intelligenza della musica: così gli ingegneri ripartono

CREMONA (2 ottobre 2020) - Un esercito di professori per tre imminenti ingegneri: Matteo Manzolini, Davide Salvi e Marco Olivieri, i primi tre ad aver concluso il percorso della laurea magistrale in Music and Acoustic Engineering del Politecnico, coordinata da Augusto Sarti. E proprio Sarti è il più emozionato, intrattiene la commissione in attesa che si risolvano alcuni problemi tecnici e di primo acchito guardando i suoi primi tre laureati afferma: «Stiamo raccogliendo i complimenti di molti nell’ambiente musicale per la preparazione di questi ragazzi e il loro entusiasmo — dice —. In più bisogna sottolineare che queste lauree sono un evento atteso da oltre 15 anni, ovvero dalla nascita del primissimo percorso pilota di Sound and Music Engineering del Politecnico di Milano nel 2005. Siamo tutti molto emozionati perché, oltre ad essere un titolo di studi assolutamente nuovo e attesissimo da tutti (industria compresa), è il coronamento di un lavoro di minuzioso progetto didattico che scaturisce dalla ricerca più avanzata. Il fatto di non aver ereditato una tradizione pre-esistente, ma di averla creata per le generazioni a venire, ci rende ancora più orgogliosi».

