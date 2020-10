A Cremona si farà il nuovo ospedale

CREMONA (2 ottobre 2020) - Il nuovo ospedale si farà. E sarà il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ad annunciare la realizzazione della nuova struttura ospedaliera, durante la tappa cremonese del tour per la presentazione del «Piano Lombardia» che stanzia fondi straordinari per progetti di sviluppo del territorio. La data della visita non è ancora stata fissata, ma pare ormai certo che proprio in quell’occasione il governatore lombardo ufficializzerà il via libera al progetto di cui si parla da mesi. La conferma arriva dal direttore generale dell’Asst di Cremona, Giuseppe Rossi: «Il presidente Fontana sarà in città prossimamente per illustrare gli interventi mirati a garantire la ripresa del territorio, tra i quali dovrebbe rientrare il nuovo ospedale». Il condizionale è di circostanza. Perché il procedimento per l’approvazione dell’opera da parte degli esperti di Palazzo Lombardia è già stato completato, come ribadisce Rossi: «La decisione sulla costruzione dell’ospedale compete alla Regione. L’iter degli uffici tecnici si è concluso con un risultato chiaro: il polo di Cremona è in cima alla lista degli interventi reputati fondamentali nel quadro delle opere sanitarie regionali. Il prossimo passaggio sarà l’allocazione delle risorse finanziarie». Era stato lo stesso direttore generale dell’Asst, nell’incontro di inizio luglio con i capigruppo del Consiglio comunale di Cremona, a definire l’entità della spesa: «In tutto 245 milioni di euro per una struttura da circa 500 posti progettata secondo criteri d’avanguardia».

