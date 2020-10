Vandali e decoro, ora i controlli in borghese

ROBECCO (2 ottobre 2020) - Controlli in borghese e telecamere per la prevenzione e la repressione di atti di vandalismo e per il controllo dei giovani. È giro di vite a Robecco e Pontevico contro chi non rispetta le regole, danneggia beni pubblici o inquina il paese in particolar modo il parco di Villa Barni della Scala, sede del municipio e area frequentata dalle famiglie: positivo incontro tra l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Pipperi, carabinieri e polizia locale. E dalla riunione è emerso che si andrà ad approvare un regolamento di polizia urbana, accorgimento utile per prevenire e multare chi si rende protagonista di atti vandalici e chi inquina il centro abitato. In particolar modo verrà attivato un servizio di controlli in borghese anche con auto civetta (vettura della polizia priva di qualsiasi contrassegno di riconoscimento). «Ci siamo attivati – spiega il comandante reggente della polizia locale dell’Unione Robecco-Pontevico Nicola Caraffini – per mettere in pista una serie di azioni di contrasto agli atti vandalici e di controllo dei giovani e risposte arriveranno a breve».

