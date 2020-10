Influenza, l'assessore al Welfare: hanno già aderito 5 mila medici di famiglia

MILANO (1 ottobre 2020) - "La campagna delle vaccinazioni antinfluenzali 2020/2021 prende forma: si parte la seconda metà di ottobre, hanno già aderito 4.999 medici di famiglia e 528 Comuni hanno messo a disposizione oltre 700 spazi per supportare le operazioni". Lo annuncia l'assessore al Welfare della Regione Lombardia. "Le nostre ATS hanno predisposto i piani operativi territoriali - prosegue l'assessore - in continua evoluzione, riscontrando una forte adesione da parte dei medici di famiglia. Si parte dalla seconda metà di ottobre con i pazienti fragili e le donne in gravidanza. A novembre gli over 65, seguiti dagli operatori sanitari e i bambini fino al sesto anno, infine gli over 60 sani. Le vaccinazioni saranno eseguite all'interno dei loro studi professionali, laddove possibile, nei centri vaccinali delle ASST e negli spazi (centri civici, palestre, oratori eccetera) messi a disposizione dai Comuni a supporto delle attività degli operatori sanitari nel rispetto delle regole anti Covid".

"In particolare - aggiunge l'assessore al Welfare - nella città di Milano sono stati individuati alcuni centri hub quali l'Ospedale militare di Baggio, con personale dell'Asst Santi Paolo e Carlo, l'Ospedale Sacco e il Centro di via Ricordi grazie all'Asst Fatebenefratelli in collaborazione con i medici di medicina generale del territorio, L'ambulatorio di Villa Marelli gestito dall'Asst Niguarda e una tensostruttura collocata davanti a Palazzo Reale con il personale dell'Asst Nord Milano".

"Nel restante territorio della area metropolitana di Milano - spiega poi l'assessore - hanno aderito finora 97 Comuni mettendo a disposizione 161 strutture aggiuntive, con l'opportunità di organizzare anche giornate vaccinali specifiche per i target di riferimento".

"Per questa campagna vaccinale - conclude l'assessore - abbiamo acquistato l'80 per cento delle dosi in più rispetto all'anno scorso. Si tratta di prodotti innovativi, ad altissima protezione per i più fragili e gli ospiti delle RSA, vaccini quadrivalenti per gli over 60 e gli operatori sanitari e dosi spray per i bambini".

L'arruolamento dei medici di base prosegue giornalmente. L'accordo integrativo con le organizzazioni sindacali dei Pediatri di famiglia raggiunto ieri potrà garantire l'adesione di ulteriori professionisti dall'inizio della campagna. L'Unità Organizzativa Prevenzione della Dg Welfare sottolinea che le tempistiche individuate garantiscono una corretta copertura considerato che negli ultimi anni il picco influenzale si è manifestato tra la fine del mese di gennaio e gli inizi di febbraio.

LA CAMPAGNA VACCINALE NELLE ALTRE ATS LOMBARDE (dati in aggiornamento)

ATS PAVIA

adesione 312 MMG

20 comuni con spazi propri

ATS VALPADANA

493 MMG

Centri vaccinali aggiuntivi nei distretti di Crema 2, Cremona 2, Mantova 6

Sedi comunali in via di definizione in base alle disponibilità degli studi degli MMG

ATS BRESCIA

557 MMG

82 comuni

ATS MONTAGNA

175 MMG

35 COMUNI

ATS BRIANZA

691 MMG

84 COMUNI

altri 55 comuni pronti ad accordi diretti con MMG

ATS BERGAMO

256 MMG

93 COMUNI

119 sedi vaccinali di cui 16 BG CITTÀ

ATS INSUBRIA

903 MMG (tutti)

61 comuni.

