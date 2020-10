Festa del Torrone, "Cremona riparte con entusiasmo celebrando le sue eccellenze"

CREMONA (1 ottobre 2020) - "Cremona riparte con energia ed entusiasmo, dimostrando dignità e resilienza dopo essere stata, con Bergamo e Brescia, tra le città più colpite dalla pandemia. Grazie all'anteprima della Festa del Torrone celebra una delle eccellenze della Lombardia e del Made in Italy nel mondo". Così Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, è intervenuta nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'anteprima della Festa del Torrone, in programma a Cremona dal 16 al 18 ottobre prossimi. "Cremona è arte, cultura, storia, sapori antichi e turismo - ha aggiunto l'assessore regionale al Turismo -. E proprio grazie al turismo enogastronomico è possibile vivere esperienze uniche, come quelle che può offrire Cremona grazie alle sue bellezze uniche. Addentrarsi nel centro storico per le vie acciottolate, soffermarsi alle botteghe dei liutai, tra una visita al Teatro Ponchielli e un passaggio al Museo del Violino, fino ad approdare sulla piazza del Comune per visitare il famoso Torrazzo e il Duomo, permette di apprezzare fino in fondo un luogo che merita di tornare ad essere tra le mete turistiche privilegiate della Lombardia. Eventi come la Festa del Torrone, in tal senso, aiutano a preservare tradizioni e valorizzare prodotti e specialità tipiche delle nostre terre".

