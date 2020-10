Nel Po il sindaco trova un cranio fossilizzato

SAN DANIELE PO (1 ottobre 2020) - Un altro fossile trovato lungo il Po. Si tratta molto probabilmente del cranio di un cane o di lupo ormai fossilizzato che il paleobiologo e sindaco di San Daniele Po Davide Persico ha ritrovato sullo spiaggione nei pressi dell’Antenna di Stagno Lombardo. Ora il reperto dovrà essere sottoposto agli esami specifici per ricostruirne la datazione, in particolare all’esame del carbonio 14 con la tecnica radiometrica. E’ proprio Persico a raccontare i momenti del ritrovamento. Per passione infatti il primo cittadino e studioso effettua sopralluoghi e spedizioni lungo il corso del Grande Fiume.

