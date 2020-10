San Felice, prende forma la nuova scuola materna

CREMONA (1 ottobre 2020) - Prende forma la nuova scuola dell’infanzia che sta sorgendo in legno lamellare a San Felice con una struttura ‘a pettine’. «Al progetto di riqualificazione urbana che doterà il quartiere di San Felice di un nuovo sistema di servizi pubblici — sottolinea il Comune — si sono affiancate azioni sociali a favore dei residenti. Una disanima di quanto attuato sino ad ora è stata fatta dalla Giunta che, dopo l’illustrazione del vice sindaco Andrea Virgilio. «Le azioni realizzate e in corso di realizzazione — sottolinea Virgilio — verranno ulteriormente rafforzate in modo da coinvolgere un numero sempre più ampio di residenti e consolidare i buoni risultati sino ad ora ottenuti». Cinque sono le linee di intervento: infrastrutturazione sociale, sostegno alla fragilità adulta, cura della dimensione dell’abitare sociale, supporto alle famiglie con minori, area giovani e adolescenti.

