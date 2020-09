Qualità dell'aria: «A Cremona un bel 3 »

CREMONA (30 settembre 2020) - Voto 3. E’ quanto secondo Legambiente si merita Cremona per la qualità dell’aria. L’impietoso giudizio arriva con l’ultimo rapporto «Mal’Aria» pubblicato dall’associazione proprio ieri all’indomani della decisione della Regione Lombardia di posticipare l’entrata in vigore delle limitazione sul traffico in ottica anti-smog e con l’arrivo della stagione più fredda e dunque più pericolosa sotto il punto di vista delle emissioni di pm10. L’analisi riguarda le rilevazione effettuate negli ultimi 5 anni dei tre inquinanti che caratterizzano pressoché ogni città: polveri sottili (Pm10, Pm2,5) e biossido di azoto (NO2). Le concentrazioni sono state confrontati con i più stringenti e cautelativi limiti suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Risultato: l’85% delle 97 città italiane prese in considerazione non raggiungono la sufficienza. E Cremona, ovviamente è tra queste ottenendo in pagella un bel tre.

