Mezzi pesanti in via Venti Settembre, due balconi danneggiati

PONTEVICO/ROBECCO (30 settembre 2020) - Camion in transito incrocia un altro mezzo pesante e urta un balcone di via Venti Settembre a Pontevico, questo dopo che altri due mezzi pesanti poco prima avevano provocato il danneggiamento di un altro balcone disposto lungo la stessa via: intervento di carabinieri, polizia locale, Comune e operai per la messa in sicurezza dei due immobili. La strada è appena stata riaperta dopo che i vigili del fuoco ne avevano disposto la chiusura per sicurezza. Indagini in corso. E traffico in tilt dal mattino anche da e verso Robecco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO