In tanti per l'ultimo saluto a Gianluigi Ferrari

GERRE DE' CAPRIOLI (30 settembre 2020) - Palestra comunale gremita per l'addio a Gianluigi Ferrari, presidente dell'Associazione amici di Gianni e Massimiliano scomparso domenica all'età di 72 anni. In tanti hanno ricordato l'impegno profuso a favore dei più deboli e delle persone in difficoltà. La messa è stata celebrata da don Alberto Mangili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO