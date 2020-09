Verifica sovrappassi ferroviari di via Mantova e viale Concordia

CREMONA (30 settembre 2020) - Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre i sovrappassi ferroviari di via Mantova e viale Concordia saranno sottoposti a collaudo statico. Durante le verifiche non sarà possibile accedere alle strutture e si dovranno utilizzare i percorsi alternativi appositamente predisposti e segnalati. I collaudi statici dei due sovrappassi saranno eseguiti in momenti diversi in modo che non vengano chiusi in contemporanea. Si tratta di controlli che vengono effettuati per verificare la sicurezza delle infrastrutture e con modalità tali da limitare il più possibile i disagi alla circolazione.

