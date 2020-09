Aglio, ballo e Milan: i 109 anni di Gioconda

MONTICELLI (30 settembre 2020) - Ha vissuto due guerre mondiali e due pandemie, ma non ha mai perso grinta e sorriso. Gioconda Sperzagni è fra i supercentenari d’Italia e, insieme alla coscritta Ida Frazzon Visentin di Caorso, è anche la più longeva della provincia di Piacenza: proprio oggi compie 109 anni. Nata nel 1911 a Castelvetro, la monticellese è fra i primi cinquanta decani d’Italia nella classifica attualmente guidata da Maria Oliva di Piazza Armerina (Enna) che ha compiuto 111 anni lo scorso 16 aprile. A festeggiare la super nonna della Bassa Piacentina, anche se in modo sobrio nel rispetto delle norme legate al Covid-19, saranno nei prossimi giorni i familiari. Ai quali col sorriso ha confessato un piccolo-grande desiderio: da milanista sfegatata vorrebbe uno scambio di auguri con Silvio Berlusconi, che ieri di candeline ne ha spente 84.

In paese Gioconda è una vera star: tre anni fa è stata anche chiamata a tagliare il nastro della Fiera dell’aglio – non a caso, visto che ama molto il bulbo bianco piacentino e ne mangia spesso spicchi – e in più occasioni è stata l’ospite d’onore delle feste organizzate al circolo Anta. Fra le sue passioni, che negli ultimi tempi ha un po’ abbandonato a causa degli inevitabili acciacchi legati all’età, ci sono la cucina ma anche il cucito e il ricamo. Arti nelle quali è esperta visto che in passato ha lavorato come sarta. E poi la musica, il ballo, la politica e appunto il suo Milan.

