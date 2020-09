Scuola, 62 bambini sono in quarantena

CREMONA (28 settembre 2020) - Sono 62 i bambini cremonesi attualmente in quarantena. Lo ha reso noto Ats Valpadana rendendo noti i plessi scolastici in provincia di Cremona dove fino ad oggi sono scattate le procedure sanitarie previste in caso di tampone positivo. Si tratta di tre scuole: le elementari Vida di San Bassano, dove il 15 settembre scorso è partita la prima segnalazione, l’istituto comprensivo Crema Uno a Borgo San Pietro e, ultimo in ordine di tempo, l’istituto comprensivo di Sergnano. A San Bassano l’isolamento fiduciario ha coinvolto una sola classe per un totale di 26 (escluso il caso di contagio accertato); a Crema invece il protocollo è scattato il 24 settembre per 23 mentre a Sergnano il giorno dopo interessano una classe di 13 alunni. Nessun insegnante o membro del personale non docente al momento è stato interessato dalla stessa misura.

