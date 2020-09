Vecchie gomme abbandonate a Polengo

CASALBUTTANO (29 settembre 2020) - Vecchie gomme abbandonate accanto all’ingresso del cimitero di Polengo, sdegno in paese e nella frazione ma ora scatta la linea dura: sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili per cercare indizi utili per rintracciare i responsabili. Ed è in arrivo la fototrappola, innovativo strumento mobile che a breve entrerà a far parte della dotazione della polizia locale dell’Unione Casalbuttano-Corte de’ Cortesi e che consentirà di sorvegliare, volta per volta, i punti sensibili dell’intero territorio per evitare il ripetersi di episodi simili. Ad accorgersi dei numerosi copertoni scaricati vicino al cancello di un luogo di fede e preghiera come il camposanto è stato un cittadino di passaggio. Facendo subito scattare la mobilitazione di Comune e agenti di polizia locale.

