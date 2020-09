Covid, in provincia di Cremona un nuovo caso e nessun morto

CREMONA (28 settembre 2020) - Un solo caso positivo in più e nessun decesso da Coronavirus in provincia di Cremona tra ieri e oggi. Il dato emerge dal bollettino regionale.

E, in Lombardia, con 7.933 tamponi, sono 119 i nuovi casi positivi, con il rapporto tamponi/contagiati all’1.5%. Sono due i decessi, per un totale di 16.948 morti in regione dall’inizio della pandemia. Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva: (31), aumentano quelli negli altri reparti (+4, 306). Tra i nuovi casi, 65 sono nella provincia di Milano, di cui 36 a Milano città, 14 in quella di Brescia e 12 in Monza e Brianza.

In Italia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.494 nuovi casi, 272 meno di ieri ma con soli 51 mila tamponi, oltre 36 mila in meno rispetto a sabato. Il totale complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, sale a 311.364. Stabile l'incremento dei morti: 16 in un giorno, uno in meno rispetto agli ultimi due giorni. Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è la Campania (+295) seguita dal Lazio (+211) e dal Veneto (+183). Nessuna regione fa registrare zero casi.