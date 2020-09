Castelvetro, schiacciato da una pressa: ferito un operaio

CASTELVETRO (28 settembre 2020) - Infortunio sul lavoro alla ditta Vetropadana di via Po: un 55enne è rimasto schiacciato in una pressa e ha riportato serie ferite ad una gamba. Soccorso dai volontari della Pubblica Assistenza di Monticelli e dal personale medico e infermieristico del 118, è stato caricato in elisoccorso e portato in ospedale a Parma. Non sarebbe in pericolo di vita.