Omicidio della piccola Gloria, è iniziato il processo al papà

CREMONA (28 settembre 2020) - E' iniziato questa mattina in Corte d'Assise il processo nei confronti di Kouao Jacob Danho, il papà che il 22 giugno del 2019 uccise la sua bimba Gloria, 2 anni, per vendicarsi di Audrey Isabelle, la compagna che lo aveva lasciato. La Corte è presieduta dalla presidentessa del tribunale Anna di Martino, a latere il giudice Francesco Beraglia. Danho è difeso dagli avvocati Giuseppe Bodini e Michele Tolomini. .La mamma, che non è presente in aula, è parte civile con l'avvocato Elena Pisati.

La Corte d'Assise ha disposto la perizia psichiatrica. All'epoca la richiesta della difesa era stata rigettata.

Oggi si riaccendono dunque i riflettori sull’omicidio della piccola Gloria, uccisa dal suo papà nell’appartamento al secondo piano, in via Massarotti. Un «brutale omicidio» per vendicarsi dell’ex compagna, che in febbraio lo aveva lasciato, dopo l’ultima, violenta, lite, quando lui le aveva messo le mani addosso fino a romperle un timpano. Da allora, mamma Isabelle si era trasferita, con la piccola Gloria, nella casa protetta ‘Il Focolare Grassi’, in via Bonomelli. Qui, alle 9.45 di sabato 22 giugno, il padre si presentò il padre per prendere la bimba. Avrebbe dovuto riportarla alle cinque del pomeriggio.

