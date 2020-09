Addio all’«angelo» Ferrari

GERRE DE' CAPRIOLI (27 settembre 2020) - Vasto cordoglio per la morte di Gianluigi Ferrari, scomparso all'età di 72 anni. Anima dell'associazione Gianni e Massimiliano e conosciuto in tutta la provincia per il grande cuore e l'impegno profuso a favore dei tanti bambini in difficoltà. Promotore di progetti innovativi a favore dei minori autistici quali corsi di nuoto come terapia, percorsi studiati ad hoc nel parco del Po e vacanze solidali in Versilia per i minori in difficoltà.

