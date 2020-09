In provincia di Cremona una vittima e 5 nuovi contagi

CREMONA (27 settembre 2020) - Nelle ultime 24 ore sono 216 i nuovi positivi per il Covid 19 in Lombardia (5 casi in provincia di Cremona). In leggero aumento i ricoverati in Terapia intensiva: 31 (più 1), in calo i malati ospedalizzati in altri reparti: 302 (meno 10). Cresce ancora, purtroppo, il numero dei morti: 5 vittime che portano il totale a 16.946. Una delle vittime delle ultime 24 è della provincia di Cremona dove ora il totale dei decessi sale a 1.130.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO