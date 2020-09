Ponte rinforzato, martedì 29 il test di stabilità

SONCINO (28 settembre 2020) - Ponte: l'ora della verità è arrivata e domani finalmente si potrà capire se l'intervento di messa in sicurezza atteso per un decennio e realizzato dal Comune di Soncino, di Orzinuovi e da Regione Lombardia ha dato i suoi frutti. Il principale collegamento sull'Oglio resterà chiuso la mattina fra le 9 e le 13, poi si potrà tornare a circolare normalmente. Nelle ore del test di carico, che sarà condotto con mezzi pesanti e autotreni al massimo del loro peso, per spostarsi tra le due cittadine rivierasche si potrà passare dalla tangenziale. Ritoccato l'ultima volta cinquant'anni fa, ormai il ponte sull'Oglio fra Soncino e Orzinuovi era da considerarsi a rischio dopo che il flusso della corrente, bucherellando a poco a poco l'argine, aveva ormai raggiunto i piloni che sostengono la struttura. Nessun crollo in vista ma la situazione, dopo un attento monitoraggio, aveva chiaramente lasciato intendere che gli interventi non fossero più rimandabili. Così, dopo uno studio cofinanziato dagli uffici tecnici dei due municipi, ci si è rivolti al Pirellone che ha stanziato ben 220 mila euro per una messa in sicurezza con la realizzazione di un rinforzo stabile.

