Tuffo e nuotata nel Po per i cento anni della canottieri Ongina

MONTICELLI (27 settembre 2020) - In occasione del centenario della società canottieri Ongina, guidata da Sergio Montanari, stamattina tuffo e nuotata nel Po per una quarantina di piacentini e cremonesi. La “Discesa in Po”, con sosta allo spiaggione di Spinadesco, terminerà a Cremona ed è organizzata in collaborazione con le canottieri cremonesi. Alla partenza in località Tinazzo di Monticelli presenti anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

