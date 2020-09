Auto e musica, una sinfonia che strega tutti

CREMONA (26 settembre 2020) - Una festa di pistoni: quelli degli ottoni dell’Orchestra Filarmonica Italiana, schierati ai piedi del Torrazzo, e quelli delle vecchie signore dell’automobislimo, che hanno sfilato in piazza del Comune. Il Cavec di Cremona, presieduto da Claudio Pugnoli, ha pensato ad un concerto a quattro ruote per celebrare la Giornata nazionale del veicolo d’epoca. In tutto un’ora di splendide melodie: prima il rombo armonioso dei motori, che si è levato al cielo in un intreccio di storie gloriose d’asfalto, di velocità e di tecnologia; poi il possente corpo sonoro di trombe, tromboni e corni, che hanno riempito il salotto buono della città di leggendarie arie d’opera e celebri ritornelli pop. Per ammirare lo spettacolo, gli avventori dei locali accomodati ai tavoli dei plateatici si sono alzati in piedi, mentre i gradini del Duomo facevano da spalti per il pubblico di appassionati.

