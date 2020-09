Schianto auto-moto in via Ghisleri, un ferito

CREMONA (26 settembre 2020) - Incidente stradale e momenti di grande apprensione, nel primo pomeriggio, in via Ghisleri, non distante dal supermercato Esselunga, all'altezza dell'incrocio con via Marmolada. Si è trattato dello scontro tra un’auto e una moto. Coinvolti un uomo di 51 anni e un giovane di 22. I danni ingenti riportati dal mezzo a due ruote hanno fatto temere ad alcuni il peggio. Per fortuna, il quadro clinico della persona che viaggiava in sella alla moto non è parso grave. Il trasporto all’ospedale Maggiore è avvenuto in codice verde, che scatta in presenza di lesioni lievi. Rilievi della polizia locale.

