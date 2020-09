Covid, in provincia di Cremona sette contagi e nessun morto

CREMONA (26 settembre 2020) - Sette contagi in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. E' il dato, relativo al nostro territorio, che emerge dal bollettino diffuso da Regione Lombardia sull'andamento della pandemia. Ancora una volta resta invariato il numero dei decessi (1.129).

In regione con 19.137 tamponi effettuati, sono 256 i nuovi positivi registrati, una percentuale quindi dell’1,36%. Resta stabile a 30 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre sale a 312 quello dei ricoverati negli altri reparti (+12). Sono quattro i decessi registrati per un totale complessivo di 16.941. Per quanto riguarda le province, 92 positivi sono stati identificati a Milano (di cui 57 a Milano città), 41 a Varese, 27 a Brescia, 26 a Monza, 25 a Bergamo, 10 a Como, 9 a Mantova, 7 a Cremona, 6 a Lodi, 5 a Pavia, 4 a Lecco e 3 a Sondrio.

È stabile l’incremento dei contagi per Coronavirus in Italia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.869 nuovi casi nelle ultime 24 ore, una cinquantina meno di ieri ma con circa tremila tamponi in meno (104.387 contro 107.269). Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 308.104. In leggero calo anche il numero delle vittime, 17 nelle ultime 24 ore mentre venerdì erano 20. Nessuna regione fa segnare zero casi.

