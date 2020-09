Sotto sequestro il distributore di una tabaccheria

BONEMERSE (26 settembre 2020) - Operazione dei Carabinieri della stazione di Sospiro che hanno posto sotto sequestro amministrativo cautelativo un distributore di una tabaccheria che si trova in via Roma a Bonemerse. Secondo quanto riscontrato il titolare avrebbe venduto sigarette ed alcolici tramite distributore che però non era fornito di lettore di documenti di identità. Il materiale dunque poteva essere somministrato anche a minorenni. Oltre al sequestro è scattata anche una sanzione di qualche migliaia di euro.

