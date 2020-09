Profumi e cosmetici rubati: tre denunciati per ricettazione

CREMONA (26 settembre 2020) - I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona mentre percorrevano via Borgo Spera, procedevano al controllo di un'autovettura Volkswagen Golf, a bordo della quale vi erano tre soggetti sorpresi a trasportare, all'interno del portabagagli, due borse contenenti centinaia di prodotti di profumeria e cosmetica regolarmente confezionati di cui non erano in grado di fornire la provenienza. Gli approfondimenti investigativi condotti, in particolare in relazione ai centri commerciali presenti nei pressi delle uscite autostradali del tratto Torino-Piacenza e Piacenza-Brescia, facevano emergere che parte dei citati prodotti erano stati asportati lo stesso giorno del controllo dal supermercato "Bennet" di Castelvetro Piacentino e dal "Famila" di Castelleone. Per i restanti prodotti proseguono gli accertamenti al fine di stabilirne la provenienza.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, al termine degli accertamenti hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso tre soggetti di nazionalità rumena: A.R, 34enne, disoccupato, incensurato, M.A.M., 31enne, disoccupata, pregiudicata e V.S.M., 22enne, disoccupato, incensurato, tutti residenti a Torino.

