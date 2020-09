I tronchi minacciano i ponti

OSTIANO (26 settembre 2020) - Allarme detriti sotto i ponti di Ostiano e Isola Dovarese. Ancora una volta grossi tronchi e rifiuti si sono fermati sotto i piloni dei due ponti provinciali che sovrastano il fiume Oglio. Il vice sindaco di Ostiano Riccardo Sbarra spiega «che questo annoso problema in questi mesi è andato via via peggiorando. Abbiamo inoltrato una segnalazione agli organi competenti in modo tale che, prima della stagione delle piene, possano ripulire alcuni punti per noi strategici. Ma al momento non abbiamo ricevuto risposte. Sotto il ponte sull’Oglio c’è una quantità di legname che si è fermata e che preme contro i piloni, per non parlare poi di un punto un po’ più a monte dove il deflusso delle acque è davvero difficoltoso. Vi è la presenza di grossi tronchi che ostruisce il corso d’acqua per il 50 per cento».

