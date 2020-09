Il pirata della strada? È una 74enne

SORESINA ( 26 settembre 2020) - Ha causato un incidente, speronando l'auto guidata da un 81enne, finita poi in un campo. E, anziché sincerarsi delle condizioni del conducente, ha tirato dritto tornando a casa. La fuga le ha consentito di conservare l’anonimato per poco meno di una settimana ma ora che la polizia stradale di Pizzighettone l'ha identificata, la scelta di allontanarsi dalla scena dell’incidente le costerà parecchio: oltre mille euro di sanzione amministrativa e, con tutta probabilità, anche il ritiro della patente per due mesi. La responsabile dello scontro è una 74enne di Soresina.

