Telecamere accese da novembre

SONCINO (25 settembre 2020) - Dopo oltre un decennio di attesa, finalmente, arrivano le telecamere. Nei prossimi giorni, fanno sapere dagli uffici della polizia locale in piazza Garibaldi, inizierà l’installazione della nuova rete di videosorveglianza cittadina. Gli apparecchi, in totale, saranno trentatré per undici postazioni. L’intero sistema, fatti i dovuti accorgimenti e sempre che i lavori procedano come dovrebbero, sarà messo in funzione a partire da una data compresa fra il 31 ottobre e il 15 novembre.

