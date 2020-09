Al Campus del Politecnico di Milano è tempo di lauree

CREMONA (24 settembre 2020) - Domani venerdì 25 settembre, 19 giovani conseguiranno il titolo in Ingegneria presso il Polo di Cremona del Politecnico di Milano. A partire dalle ore 14 e 30 le commissioni di laurea esamineranno le tesi e ascolteranno le presentazioni dei candidati fisicamente presenti in aula. Chi invece non dovrà discutere la tesi, potrà scegliere se vivere il momento della proclamazione in presenza insieme ai propri compagni di corso oppure ancora a distanza, se impossibilitato a spostarsi. La proclamazione dei 12 laureandi in Ingegneria Gestionale è prevista per le ore 15, mentre per i futuri 7 Ingegneri Informatici l’appuntamento è previsto alle ore 16.30.

A causa della attuale situazione di emergenza sanitaria, ogni candidato potrà partecipare con un numero limitato di parenti e dovrà rimandare i festeggiamenti al tanto atteso Graduation Day dedicato ai laureati dell’anno e alle loro famiglie per celebrare insieme il traguardo raggiunto. Un grande traguardo che si traduce in un titolo altamente spendibile, come è emerso nell’ultima indagine occupazionale 2020 del Politecnico di Milano sui laureati triennali in Ingegneria: il 37% degli studenti già occupato il giorno della laurea; l’’87% risulta occupato a 6 mesi dal conseguimento del titolo, mentre a 12 mesi dal conseguimento del titolo il tasso di occupazione sale al 94%.

Il percorso accademico inoltre a Cremona può essere arricchito dai Percorsi di Eccellenza, caratterizzati da attività di formazione avanzata - concomitanti con il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica o Ingegneria Gestionale - che consentiranno a dieci giovani talentuosi di migliorare fortemente le proprie capacità a livello di approccio meritocratico, multidisciplinarietà e comportamento aziendale e ai primi 5 assegnatari di ottenere anche una borsa di studio da 5.000 Euro. Ci sono ancora pochi giorni per partecipare al bando: la scadenza è mercoledì 30 settembre.

