Con l'auto contro un palo, paura per una 33enne

SOSPIRO (24 settembre 2020) - Attimi di paura oggi pomeriggio, dopo le 14 e 30, lungo la via Giuseppina a Sospiro, dove una Fiat Panda condotta da una 33enne di Cella Dati è andata a finire con un palo della luce. Strada aperta ma a senso unico alternato. La donna è stata trasportata in ospedale a Cremona in codice verde.

