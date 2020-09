PIEVE SAN GIACOMO (24 settembre 2020) - Taglio del nastro per la fonte della Pieve a Pieve San Giacomo, in fregio alla ciclabile lungo la via Postumia. Presenti il sindaco Silvia Genzini, il presidente di Padania Acque Claudio Bodini, l'amministratore delegato Alessandro Lanfranchi, don Alfredo Valsecchi e le classi quinte delle Elementari.

