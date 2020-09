Nuovo bando del DUC per il rilancio del commercio

CREMONA (24 settembre 2020) - Rilancio del commercio, animazione e marketing. Sono queste le due principali azioni che caratterizzano il nuovo bando pubblico del DUC (Distretto Urbano del Commercio), che il Comune di Cremona, in qualità di soggetto capofila, pubblicherà lunedì 28 settembre. Il testo del bando, approvato dalla Giunta su proposta dell’Assessore Barbara Manfredini, è frutto di un percorso condiviso con la cabina di regia del DUC, che vede al suo interno la Camera di Commercio, i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle principali istituzioni pubbliche che possono contribuire allo sviluppo ed alla programmazione delle attività del DUC stesso sul territorio comunale.

Il bando è finalizzato alla promozione e all’agevolazione delle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato, all’interno di spazi sfitti o in disuso, e per le attività già esistenti; l'adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori; l'organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un’altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese. Il budget ammonta a 170mila Euro stanziati da Regione Lombardia per le imprese. Ogni impresa avrà accesso ad un contributo massimo di 10mila Euro, pari al 50% delle spese sostenute.

Altri interventi a sostegno del bando in termini di animazione, marketing, arredi, rigenerazione urbana e opere pubbliche, sono finanziati dal Comune di Cremona per 140mila Euro, dalla Camera di Commercio di Cremona con 30mila Euro e da Regione Lombardia con 70mila Euro.

Infine, sempre per il rilancio del commercio, a breve sarà predisposto e successivamente pubblicato il bando affitti, interamente finanziato dal Comune di Cremona.

