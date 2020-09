Contagi e vittime: a Cremona ancora un doppio zero

CREMONA (23 settembre 2020) - In Lombardia nessun decesso, boom di tamponi (22.805) e zero casi a Cremona, Lodi e Sondrio. Alto il numero dei guariti dimessi (119). Sono 196 i nuovi positivi per una percentuale pari allo 0,85%. Questo il report della Regione sulla situazione delle ultime 24 ore. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in Terapia intensiva: 33 (-1) mentre sono in aumento i pazienti ricoverati non in Terapia intensiva: 308 (+14).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO