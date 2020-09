Ladro seriale: «Attenti con gli affitti»

SORESINA (24 settembre 2020) - «Affittare va bene, ma ci vuole anche criterio, per non incappare poi in problemi di inciviltà o illegalità». Insomma, prudenza e verifiche: è il pensiero del sindaco Diego Vairani. Prima i ringraziamenti all’Arma dei carabinieri; poi una riflessione sul tema degli alloggi degradati dati in locazione a cifre irrisorie e senza alcun controllo. Dopo l’arresto del ladro seriale che per due mesi è stato un incubo per la cittadina rompendo i finestrini delle auto e saccheggiando i garage delle abitazioni, Vairani interviene su una vicenda che, analizzata nel suo complesso, rivela una delle criticità neanche troppo nascoste di Soresina. «Per prima cosa ringrazio le forze dell’ordine per l’ottima operazione che ha portato all’arresto del ladro e vandalo che dal mese di luglio, fino a due notti fa, ha colpito nelle strade e in diversi box, rompendo i cristalli delle auto e commettendo furti ai danni dei residenti. Un’operazione lunga, condotta con professionalità dai carabinieri di Soresina, guidati dal comandante Marco Mariotti, e dai loro colleghi di Cremona».

