Rifiuti e degrado: «Ora scatta la linea dura»

ROBECCO (24 settembre 2020) - Rifiuti, cartacce e degrado nell’area del parco (sempre aperto), vicino alla scuola e alla torre campanaria ma non solo, scatta la linea dura del sindaco Marco Pipperi: «Ora basta, non si è mai vista una cosa del genere. A breve avrò un incontro con carabinieri e polizia locale per trovare un rimedio alla situazione e sto anche valutando la possibilità di chiudere il parco di Villa Barni nelle ore serali e sanzionare chi entra. Troppa maleducazione e situazione esasperante, quindi non si escludono soluzioni estreme». Il centro abitato a cavallo del fiume Oglio, almeno in tempi recenti, non si è distinto negativamente per l’abbandono di immondizia o per altri comportamenti poco rispettosi delle regole di convivenza civile. Tuttavia nelle ultime settimane la questione inquinamento è emersa in maniera preponderante. Il sindaco Pipperi: «Serve più rispetto, pronti ad intervenire contro la maleducazione».

